Het is zo ver: afrittencomplex E40 Aalter helemaal open… en nu wachten op de geluidsmuren Joeri Seymortier

06 mei 2020

11u02 0 Aalter Na vier jaar werken is het afrittencomplex van de E40 in Aalter woensdag rond 10.30 uur definitief opengesteld.

De nieuwe fly-over voor het verkeer dat vanuit Gent de E40 afrijdt is open. Het schepencollege nam ook de kegels en verbodsborden op de Steenweg op Deinze weg, zodat het verkeer vanuit Deinze en Lotenhulle, nu weer rechtstreeks via de Lostraat naar het centrum van Aalter kan rijden. Dat moet vanaf nu ook voor een pak minder verkeer zorgen op de rotonde van de Tieltsesteenweg.

“Dit is een belangrijke dag voor Aalter en het verkeer in de hele regio”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V), die vier jaar lang bijna zijn bed maakte op de bouwwerf. “De werken zitten er op en het verkeer kan nu vlot verlopen. Er werd door Vlaanderen 25 miljoen geïnvesteerd, maar toch is dat niet het einde. Er ligt nog eens elf miljoen euro aan de kant voor 5,5 kilometer geluidsmuren. AWV heeft net bevestigd dat de eerste geluidsmuren langs de E40 volgend jaar al gebouwd worden. In de eerste fase is dat tot aan de tunnel Brouwerijstraat. In een latere fase moet ook de rest van de Knokkeweg volgen.”

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) moest met pijn in het hart passen voor het openingsmoment. Hij zit als minister van Binnenlandse Zaken vast in Brussel, op de Nationale Veiligheidsraad.