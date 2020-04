Het gebeurt bijna nergens, maar gemeenteraad Aalter komt maandag toch bijeen: “Lichaamstaal is belangrijk in een debat” Joeri Seymortier

14u42 0 Aalter De gemeenteraad van Aalter komt op maandag 20 april samen om te vergaderen. Als één van de weinige gemeenten niet digitaal, maar wel lijfelijk. Met de nodige afstandsregels.

In zowat alle gemeenteraden vergaderen de gemeenteraadsleden digitaal, elk vanuit zijn eigen kot. In Aalter wordt de gemeenteraad maandag toch ‘lijfelijk’ georganiseerd. “We verhuizen daarvoor naar het auditorium in het gemeentehuis, want daar kunnen we de gemeenteraadsleden ver uit mekaar zetten”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Ook alle technische apparatuur verhuist mee. Publiek is niet toegelaten, maar kan de debatten wel thuis volgen via de geluidsfragmenten op de gemeentelijke website. Er is een volledig plan uitgetekend. Pieter De Crem zal als voorzitter van de gemeenteraad op het podium van het auditorium zitten, net zoals de algemeen directeur en ikzelf. Het schepencollege zit ver verspreid in het middenblok van het auditorium, en de gemeenteraadsleden in de zijblokken. Er is een routeplan uitgewerkt, zodat niemand elkaar maandagavond moet kruisen.”

Tijdens een vergadering zie ik de mensen graag. Letterlijk en figuurlijk. Patrick Hoste, waarnemend burgemeester

Groen Aalter vindt het raar dat er niet voor een digitale gemeenteraad gekozen wordt. Temeer omdat Aalter zwaar inzet op digitalisering en Smart City. “We kunnen de vergadering op een veilige manier en ver uit mekaar organiseren, en dan is dat nog altijd de beste oplossing”, zegt Patrick Hoste. “Bij een debat is lichaamstaal zeer belangrijk. Ik heb ondertussen al verschillende digitale vergaderingen achter de rug, en dat is absoluut niet hetzelfde. Tijdens een vergadering zie ik de mensen graag. Letterlijk en figuurlijk”, knipoogt Hoste nog.