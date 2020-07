Het Eycken Huys zorgt voor nieuwe zomerbar in Poeke: “Tot 11 september elke dag genieten” Joeri Seymortier

17 juli 2020

08u58 0 Aalter B&B Het Eycken Huys in Poeke pakt deze zomer uit met een zomerbar. Dat gebeurt samen met restaurant Wines4You uit Lotenhulle.

Wie deze zomer een fietstocht maakt door het kasteeldorp Poeke bij Aalter, kan een tussenstop maken bij Het Eycken Huys in de Beekstraat 5 in Poeke. “Elke dag van 11 tot 18 uur kan je hier terecht in onze zomerbar”, zegt Melanie Wijgergangs. “Je kan gewoon stoppen voor een drankje of gebakje, maar we hebben ook een leuke lunchkaart. Die hebben we uitgewerkt samen met restaurant Wines4You, hier iets verderop in Lotenhulle. De zomerbar is buiten in de open natuur, maar bij slecht weer kan je ook een deel overdekt zitten. De zomerbar is zeven op zeven open, en dat tot 11 september.”

Je vindt Het Eycken Huys in het straatje recht tegenover het Kasteel van Poeke. Vanaf daar staan er wegwijzers. Info: www.heteyckenhuys.be.