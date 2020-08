Herdenking eerste verjaardag overlijden Bjorg Lambrecht in intieme kring door corona Joeri Seymortier

03 augustus 2020

17u24 13 Aalter De supportersclub van renner Bjorg Lambrecht moet de herdenking van de eerste verjaardag van zijn dood woensdag in intieme kring houden, door het coronavirus.

Op 5 augustus vorig jaar stond de wereld stil toen de beloftevolle renner Bjorg Lambrecht uit Knesselare bij Aalter een val maakte tijdens de koers in Polen. Woensdag is het een jaar geleden dat rond 19 uur bekend geraakte dat hij overleden was aan zijn verwondingen. De supportersclub had een serene, maar mooie herdenking willen houden. Maar door het coronavirus moeten ze afzien van hun plannen.

“Het bestuur van de supportersclub heeft in samenspraak met de familie van Bjorg inderdaad gekeken om een herdenkingsmoment in te lassen”, klinkt het. “Maar door het coronavirus kunnen we onze ideeën om dat samen met de supporters te doen niet uitvoeren. We zullen wel met het bestuur van de supportersclub en de familie een bloemenkrans gaan neerleggen bij Bjorg. Dit zal in de loop van de dag gebeuren, in beperkte kring. De bloemen zullen in ieder geval in naam van alle supporters van Bjorg zijn.”