HelloFresh voor honden in Aalter: BuddyBites brengt hondenvoeding op maat aan huis Jonge ondernemers kiezen Aalter als uitvalsbasis nieuw bedrijf Joeri Seymortier

27 december 2019

14u46 4 Aalter Twee jonge ondernemers starten in Aalter met een HelloFresh voor hondenvoeding. Er wordt bij BuddyBites samen gezocht naar de ideale voedingsmix voor jouw trouwe viervoeter, en dat wordt dan in een doos aan huis geleverd. “Nadat we een massa informatie over jouw hond verzameld hebben, stellen we de unieke voeding voor hem of haar samen. Goed voor een langer leven”, klinkt het.

Ingenieurs Mattijs Brandt (24) uit Kortrijk en Charlotte Coene (24) uit Diksmuide starten met digitaal voedingsadvies voor honden. Buddybites bereidt kwalitatieve voedingsmixen op maat van jouw huisdier, en levert die voeding aan huis. Een beetje zoals de populaire voedingsboxen van HelloFresh, maar dan voor je huisdier. Hun opslagplaats ligt op de Venecolaan in Aalter, omdat dat volgens hen de meest centrale plaats is in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. “Zoals HelloFresh ingrediënten en recepten aan huis levert om komaf te maken met stress in de keuken, wil BuddyBites jullie de kopzorgen rond dierenvoeding ontnemen”, zeggen Mattijs Brandt en Charlotte Coene. “Net zoals bij mensen vormen voedingsstoffen ook bij dieren de basis voor hun welzijn. En daar willen wij voor zorgen. Aan huis geleverd, zodat comfort en gemak voorop staan.”

Team van experts

De twee jonge ondernemers gingen op zoek naar het gat in de markt. “De huidige markt biedt al heel wat mogelijkheden voor gezonde dierenvoeding. Maar geen enkel merk is uniek en op maat, gericht op de specifieke noden van jouw huisdier”, zegt oprichter Mattijs. “Met ons bedrijfje BuddyBites brengen we hier verandering in. Op basis van fysieke parameters van je hond wordt een unieke voedingsmix samengesteld en aan huis geleverd. Voeding die enkel en alleen voor jouw hond samengesteld is. Zo heb je steeds de juiste voeding in de juiste hoeveelheid in huis. Via onze slimme tool weten wij exact welke voeding jouw hond nodig heeft. Hondeneigenaars hoeven dus geen keuze meer te maken. Ons team van experts doet dat voor hen. Het is ons doel om elke dierenliefhebber kennis bij te brengen over zijn huisdier.”

Elk baasje dat zich via de website registreert, krijgt een digitaal paspoort voor zijn of haar hond. “Via dat digitaal paspoort van je hond wordt het voedingsplan berekend”, zegt Charlotte. “Dankzij de kennis die we hiermee verzamelen, kunnen we onze producten en diensten voortdurend bijsturen en optimaliseren. Wij staan garant voor een langdurig resultaat. Alleen zo worden de juiste resultaten geboekt en wordt jouw dier er echt beter van. Vertel ons dus alles over jouw hond op ons interactief platform, en wij bereiden samen met onze voedingsexperts de juiste unieke en gezonde voedingsmix. Zo kan jij samen met je huisdier genieten van een langere en actievere vriendschap”, klinkt het nog.

Info: www.buddybites.be.