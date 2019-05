Helft van de stemmen geteld: Mieke Schauvliege (Groen) uit Aalter zo goed als zeker naar Vlaams Parlement Joeri Seymortier

26 mei 2019

21u31 13 Aalter Met op verkiezingsavond meer dan de helft van de stemmen geteld, is Mieke Schauvliege uit Aalter zo goed als zeker van een zitje in het Vlaams parlement voor haar partij Groen.

Schauvliege kreeg een mooie tweede plaats op de lijst en heeft haar rol ook waar gemaakt. Zondagavond om 21.30 uur had ze in de tussenstand zelfs meer voorkeurstemmen dan lijsttrekker Björn Rzoska. Schauvliege en haar ploeg van Groen hebben in Aalter al een tijd de magische kaap van 20 procent van de stemmen en wordt daar nu ook in het Vlaams parlement voor beloond.

Bij de verkiezing voor het Vlaams parlement heeft Aalter vooral op N-VA gestemd. CD&V staat op twee, Vlaams Belang op drie, Open Vld op vier en Groen op vijf met een winst van 2,3 procent.