Handelaars Aalter organiseren zondag kerstshopping: “Kerstman met zak vol cadeaubonnen” Joeri Seymortier

10 december 2019

15u34 0 Aalter De handelaars van Aalter-centrum organiseren op zondag 15 december dan toch een kerstshopping. Met cadeautjes voor de klanten.

Unizo organiseert dit jaar geen traditionele kerstmarkt, maar de handelaars van Aalter slaan nu toch de handen in mekaar voor zondag 15 december. “Er zullen zondag zowat dertig winkels en handelaars de deuren open”, zegt Ingrid Goethals. “Vanaf 13 uur wordt het echt gezellig in de straten. Van aan het station tot aan de Lostraat zal er van alles te beleven zijn. Er zijn kraampjes en een dweilorkestje zorgt voor muziek. We hebben ook een kerstman met een slee. Die heeft een zak vol cadeaubonnen bij, geschonken door de deelnemende handelaars. Iedereen die zondag komt shoppen, mag een cadeautje uit de zak van de kerstman nemen, en maakt kans op een van de tientallen cadeaubonnen.”

Ook op zondag 22 december zijn de winkels in Aalter open. Dat weekend is het ook Café Kiosk op de Markt, dus ook dan zal er animatie zijn.