Half jaar hinder voor wie na Nieuwjaar van Knesselare naar Beernem wil

28 december 2019

10u17 0 Aalter Er wordt na het bouwverlof gewerkt in de Sint-Jorisstraat in Beernem, en dat zorgt voor verkeershinder voor wie van Knesselare naar Beernem wil.

In de Sint-Jorisstraat in Beernem komt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad, vanaf de Miseriestraat tot de Kauter. “De werken starten op dinsdag 7 januari 2020 en kunnen voor hinder zorgen voor verkeer uit Knesselare dat via Sint-Joris naar Beernem wil”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) van Aalter. “De aannemer neemt één rijstrook in. Doorgaand verkeer kan nog beurtelings passeren door verkeerslichten. Maar dat kan dus aanschuiven worden. Vanaf begin februari 2020 komen ook de kruispunten langs het traject aan de beurt, en is doorgaand verkeer niet langer mogelijk. Tot eind april is er een omleiding langs Vaart-Noord en Kauter.”

Vanaf eind mei tot begin juli 2020 werkt de aannemer aan het kruispunt van de Sint- Jorisstraat met de Kauter, en moet het verkeer omrijden via Parkstraat, Hoornstraat, Schipperstraat, Knesselarestraat, Kloosterstraat en Hellestraat. Tegen het zomerbouwverlof moeten de werken afgerond zijn.