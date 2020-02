Haag rond begraafplaats Aalter-centrum wordt vervangen, maar graven blijven bereikbaar Joeri Seymortier

07 februari 2020

10u36 0 Aalter Van maandag 10 tot en met vrijdag 21 februari wordt gewerkt op de begraafplaats van Aalter-centrum. De haag wordt vervangen.

“We gaan een deel van de haag rond de begraafplaats in Aalter-centrum vervangen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De werken starten op maandag 10 februari. De bestaande haag is door ouderdom en de droge zomers van de voorbije jaren aan het afsterven. Van maandag 10 februari tot en met vrijdag 21 februari worden de haag en afsluiting in alle omzichtigheid verwijderd. Er komt een dubbele rij haagbeuk in de plaats. We willen de werken zo kort mogelijk houden. De begraafplaats en de graven blijven tijdens de werken bereikbaar.”