Grote stroomonderbreking treft duizenden gezinnen rond Aalter Jeffrey Dujardin

29 juni 2019

18u07 8

De regio Aalter is zaterdagnamiddag getroffen door een zware stroompanne. Rond 17.22 uur viel de stroom uit bij meer dan 4000 gezinnen. Een tiental minuten later werd bij een deel van de regio het probleem opgelost. Maar Aalter, Knesselare, Poeke, Kleit, Lotenhulle en Bellem zitten nog zonder stroom. Ook de verschillende verkeerslichten vielen uit op de E34 en N44. Het probleem zou zich bevinden bij Elia. Er zouden in drie hoogspanningscabines problemen zijn. “Het is voornamelijk nog één regio die getroffen is”, klinkt het bij Fluvius. We hebben iemand ter plaatse gestuurd, vanaf hij een controle van het systeem gedaan heeft, kunnen we vanop afstand alles terug opstarten. Dus het zal snel achter de rug zijn.”

#N461 Drongen (Gent) richting Knesselare ter hoogte van Knokkeweg Verkeerslichten buiten werking sinds 29/06/2019 17:40 Touring Mobilis NL(@ t_mobilis_nl) link

#N44 Maldegem richting Aalter ter hoogte van Urselseweg Verkeerslichten buiten werking sinds 29/06/2019 17:40 Touring Mobilis NL(@ t_mobilis_nl) link

Later meer.

