Groenpark Aalter: 255 bezoekers op de eerste dag na heropening: “We plaatsen borden langs de weg met wachttijd er op” Joeri Seymortier

08 april 2020

12u32 0 Aalter Maar liefst 255 inwoners hebben dinsdag op de eerste dag van de heropening van het groenpark in Aalter hun groenafval gebracht.

In de voormiddag bezochten 119 inwoners het park. Bij de start zorgde dat voor een wachtrij van een uur. “Daarna slonk de rij al snel”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Tegen de middagsluiting waren er geen wachtenden meer te bespeuren. In de namiddag volgden er nog 136 bezoekers. De lokale politie hield een extra oogje in het zeil. Ook de komende dagen worden er nog veel inwoners verwacht in het groenpark. Er werden borden aan de kant van de weg geplaatst om aan te duiden hoe lang de wachttijd is. Houd dus rekening met wachttijden als je zelf een bezoek zou plannen aan het groencomposteringspark. Let ook op de extra veiligheidsmaatregelen om ‘social distancing’ te handhaven.”

Je vindt de openingsuren op www.aalter.be/groencomposteringspark.