Groeninzamelpunt Knesselare heel de maand september dicht Joeri Seymortier

09 september 2020

16u10 1 Aalter De groeninzameling in Knesselare blijft tijdelijk gesloten, en dat tot en met woensdag 30 september. Er zijn aanpassingswerken bezig.

Inwoners van Knesselare en Ursel kunnen met hun groenafval naar het groencomposteringspark in Aalter-centrum. Dat is gratis voor inwoners van Aalter, in het bezit van hun eigen elektronische identiteitskaart. In het groenpark van Aalter kan je nog altijd zonder afspraak terecht. Enkel in het recyclagepark wordt nog altijd op afspraak gewerkt.

Info: www.aalter.be.