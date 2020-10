Groeninzameling Knesselare vanaf dit weekend opnieuw open Joeri Seymortier

03 oktober 2020

12u03 0 Aalter Na enkele weken sluiting, wordt de groeninzameling in Knesselare bij Aalter weer opgestart.

Vanaf vandaag, zaterdag 3 oktober, is de groeninzameling in Knesselare opnieuw open. Inwoners kunnen er hun groenafval opnieuw kwijt op zaterdagnamiddag en op woensdagnamiddag. Inwoners van Knesselare en Ursel kunnen ook naar het groencomposteringspark in Aalter. In Knesselare wordt vanaf nu trouwens enkel nog groenafval ingezameld. Met ander afval moet iedereen sowieso al naar het recyclagepark in Aalter. De toegang is gratis voor inwoners van de fusiegemeente Aalter. Je moet je altijd aanmelden met je elektronische identiteitskaart.

Info: www.aalter.be.