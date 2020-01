Groene Pluim voor twee bedrijven die kiezen voor duurzaamheid: Igepa en beMatrix Joeri Seymortier

14 januari 2020

13u02 3 Aalter Groen Aalter heeft de Groene Pluim uitgereikt aan twee bedrijven die kiezen voor duurzaamheid. De prijs gaat naar Igepa en beMatrix.

Met de Groene Pluim wil Groen Aalter haar waardering uitdrukken aan iemand of een groep die zich inzet om van Aalter een meer sociale en duurzame gemeente te maken. Dit jaar gaat de Groene Pluim naar de bedrijfsleiders van Igepa en beMatrix, twee bedrijven die volop kiezen voor duurzaamheid. De twee bedrijven plantten samen met Natuurpunt in Aalter bos aan. “Innovatie en duurzaamheid gaan heel vaak hand in hand en kunnen een grote bijdrage leveren voor het klimaat”, zegt Mieke Schauvliege. “Zuinig omgaan met grondstoffen en circulaire economie is het leidend principe. Bedrijven die hiervoor kiezen, bereiden zich echt voor op de toekomst. Igepa en beMatrix zijn in Aalter twee voortrekkers op dat vlak. Igepa liet in december nog 440 ton papier via een binnenschip in Aalter leveren. beMatrix is een bedrijf gevestigd in Roeselare, maar bedrijfsleider Edwin Van der Vennet komt uit Aalter.”