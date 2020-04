Groencomposteringspark Aalter gaat dinsdag open, recyclagepark blijft nog dicht Joeri Seymortier

03 april 2020

16u25 0 Aalter Het groencomposteringspark in de Durmelaan in Aalter opent vanaf dinsdag 7 april opnieuw de deuren.

De gewone recyclageparken in Aalter-centrum en Knesselare, en ook de groeninzameling in Ursel blijven voorlopig dicht. “Het groencomposteringspark kan weer open omdat er veilig groenafval afgeleverd kan worden met een minimum aan contact met het personeel”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Het recyclagepark vraagt een hogere personeelsbezetting en brengt daardoor meer risico’s met zich mee. Die heropening stellen we dan ook nog uit. Vanaf dinsdag worden maximum vier auto’s tegelijk toegelaten in het park. Andere auto’s wachten voor de slagboom, waar een medewerker zal staan om de bezoeken te sturen. Wacht op een teken om binnen te rijden. In het park mag slechts één iemand uit de wagen uitstappen. Houd minimum 1,5 meter afstand van de medewerkers en andere bezoekers. Er zullen afgeschermde rijstroken zijn, zodat er vlot gelost kan worden met meerdere auto’s. Je mag ook compost meenemen uit het park.”

Info: www.aalter.be/groencomposteringspark.