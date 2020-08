Groen zet ‘telramen’ in Aalter om verkeer te tellen: “Ook jij kan zo’n toestelletje aan je raam hangen” Joeri Seymortier

09u58 0 Aalter Vrijwilligers van Groen Aalter gaan op verschillende plaatsen in de gemeente telramen installeren. Dat zijn kleine meettoestelletjes die je aan een raam kleeft, en de verkeersstromen in kaart brengen.

Aalter wil binnenkort uitpakken met een vernieuwd mobiliteitsplan, maar volgens Groen moet je daarvoor eerst meten. “Drie telramen zijn nu al actief op strategische punten in Aalter-centrum, een vierde wordt binnenkort geïnstalleerd”, zegt gemeenteraadslid Peter Cornelis. “De telramen meten bij daglicht hoeveel verkeer er passeert en in welke richting. Daarbij wordt een opdeling gemaakt in voetgangers, fietsers, auto’s en grote voertuigen. De resultaten geven ook een indicatie van de snelheid van het verkeer op elke locatie. Omdat de telramen nu al ophangen, zullen we een vergelijking kunnen maken tussen de situatie tijdens de vakantie en die bij het begin van het schooljaar. Dat wordt interessant.”

Groen Aalter kocht zelf enkele telramen aan, maar hoopt dat het Aalterse netwerk van meettoestellen nog verder uitgebreid kan worden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@groenaalter.be. In september maakt Groen Aalter een eerste analyse van de verzamelde gegevens. “Dat zal ook de aanleiding zijn om naar de gemeenteraad te stappen met enkele nieuwe voorstellen om de Aalterse mobiliteit in betere banen te leiden”, zegt fractieleider Mieke Schauvliege nog.

Info: www.telraam.net.