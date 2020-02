Groen wil nieuwe bestemming kerk Poeke: “Alles moet onderzocht worden, zelfs indoor skatepark” Joeri Seymortier

10u27 0 Aalter Als het van Groen Aalter afhangt komt er een herbestemming voor de kerk van Poeke. Volgens Jesse De Meulenaere moeten alle pistes onderzocht worden, zelfs een indoor skatepark.

De dossiers van de kerkfabrieken zorgen elk jaar voor een pittige discussie in Aalter. Sinds de fusie heeft Aalter acht kerken. “Een deel daarvan wordt niet optimaal benut, maar kosten toch veel geld”, zegt gemeenteraadslid Jesse De Meulenaere (Groen). “Vooral in de kerk van Poeke zijn er heel weinig erediensten en zo goed als geen nevenactiviteiten. De kerk van Aalter-Brug doet het cijfermatig niet veel beter, maar daar worden wel meer nevenactiviteiten georganiseerd. De kerk van Poeke zou een sociaal bruisend brandpunt in Poeke kunnen worden. We moeten echt durven nadenken over een herbestemming. In andere gemeenten en steden zijn al mooie voorbeelden: van studeerplekken, over cultuurhuizen en bibliotheken, tot zelfs een indoor skatepark. We moeten durven. Aalter is graag pionier, dus ook hier moeten we dat doen.”

Erediensten voorrang

Schepen Philippe Verleyen (CD&V) deelt die mening niet. “Wij willen onze kerken in eerste instantie open houden voor erediensten, en pas in tweede instantie aan nevenactiviteiten denken”, zegt schepen Verleyen. “In de kerk van Poeke worden ook concerten georganiseerd, en kunnen de verenigingen ook terecht. Kerken hebben een grote maatschappelijke waarde in elk van onze dorpskernen. Wij gaan alvast voor geen enkele kerk een aanvraag voor herbestemming indienen.”

Kerken hebben een grote maatschappelijke waarde in elk van onze dorpskernen. Wij gaan alvast voor geen enkele kerk een aanvraag voor herbestemming indienen. Schepen Philippe Verleyen

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) valt bijna van zijn stoel bij het horen van het voorstel. “Als raadslid De Meulenaere echt populair wil worden, moet hij nog meer dergelijke voorstellen lanceren. Wordt dit wel gedragen door de fractie van Groen? Een skatepark in de kerk van Poeke: stel je voor. Waarom geen restaurant? Misschien kan Groen een proefproject in de kerk van Bellem voorstellen”, sneert De Crem nog.