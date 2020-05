Groen wil minder sportvliegtuigjes boven Ursel: “Twee maanden genoten, maar zondagsrust is weer om zeep” Joeri Seymortier

25 mei 2020

09u32 0 Aalter Groen Aalter pleit voor minder sportvliegtuigjes boven en rond het Drongengoed in Ursel. Nu de lockdown versoepeld is, wordt er in de weekends weer meer gevlogen.

De vliegclubs mogen enkel in de weekends vliegen van op het vliegveld van Ursel. De voorbije weken gebeurt dat ook opnieuw. Gemeenteraadslid Ann Depoortere (Groen) vraagt de gemeente toch in te grijpen. “Tijdens de lockdown mocht er niet gevlogen worden, en dat waren twee zalige maanden voor de buurt”, zegt Ann Depoortere. “Maar er mag blijkbaar weer gevlogen worden, dus onze zondagsrust is weer om zeep. De buurt heeft twee maanden kunnen genieten van de echte stilte, en wil dat in de toekomst meer.”

Groen wil in de teletijdmachine stappen, en wil terug naar het stenen tijdperk. Maar dat is ons tijdperk niet Pieter De Crem (CD&V)

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) trekt grote ogen bij de vraag van Groen. “Groen wil in de teletijdmachine stappen, en wil terug naar het stenen tijdperk. Maar dat is ons tijdperk niet”, zegt De Crem. “De vliegclubs hebben een vergunning om in de weekends te vliegen, en er is vandaag geen belemmering meer voor de sportvliegerij in ons land. Het mag weer als de voorwaarden nageleefd worden, dus ik zie niet in wat wij daar als gemeente zouden moeten aan veranderen”, zegt De Crem nog.