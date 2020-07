Groen ongerust na overdracht Kasteel Poeke: “Zonder voorwaarden, dus kunnen alleen maar hopen dat dit goed komt” Joeri Seymortier

27 juli 2020

11u11 0 Aalter Groen Aalter vraagt zekerheden over de toekomst van het Kasteel van Poeke, nu de gemeente het overdraagt aan de Vlaamse overheid.

Mieke Schauvliege (Groen) noemt de overdracht van het Kasteel van Poeke aan de Vlaamse overheid een wending in een dossier dat jarenlang muurvast zat. “De voorbije jaren heeft de gemeente Aalter maar weinig vooruitgang gemaakt in het kasteeldossier”, zegt Mieke Schauvliege. “Wij zijn voor een overdracht, maar kunnen niet akkoord gaan met het feit dat er geen voorwaarden op papier staan. We geven het kasteel aan Vlaanderen, en kunnen vandaag alleen maar hopen dat het goed komt. Er staat letterlijk niets op papier. Heeft Aalter binnenkort nog iets te zeggen in het beleid van heel de kasteelsite? Zullen de verenigingen er nog terecht kunnen? Mogen de maandelijkse Kasteelconcerten doorgaan? Zal de Kunstbiënnale van Rotary er nog kunnen gehouden worden? Blijft het sociaal tewerkstellingsproject verder lopen? Een modern bestuur zoekt een evenwaardig partnerschap. Zet dan toch eerst voorwaarden op papier en regel dan pas de overdracht. Maar goed, het kan niet veel slechter dan vandaag, dus dit kan alleen maar een verbetering zijn.”

Stage bij minister

Vlaams Belang zegt blij te zijn dat er een bestemming komt, maar wil ook meer zekerheden voor de verenigingen. Michael Ally van N-VA zegt ‘zijn minister’ Zuhal Demir te zullen aanporren om vaart te zetten achter een toekomstgericht project. Dat zal hij ook letterlijk kunnen doen, want binnenkort loopt Ally stage op het kabinet van de minister.

Vertrouwen

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) maakt zich alvast geen zorgen. “Dat dit een verhaal van samenwerking wordt, staat als een paal boven water”, zegt De Crem. “Ik noteer vooral dat raadslid Schauvliege ook in het Vlaams parlement zit, maar blijkbaar nul vertrouwen heeft in de Vlaamse overheid. Sterker nog: toen Groen jaren geleden in de Vlaamse regering zat met zelfs een minister uit deze gemeente (Jef Tavernier, red.), heeft de partij niets gedaan om het dossier van het Kasteel van Poeke vooruit te helpen. Wel integendeel. Dus nu zou de partij beter voorzichtig omgaan met kritiek”, vindt De Crem nog.