Groen lanceert tien speerpunten om fusiegemeente Aalter beter te maken Joeri Seymortier

05 oktober 2019

17u06 3 Aalter Oppositiepartij Groen uit Aalter schuift tien speerpunten naar voor om de komende zes jaar van Aalter een betere gemeente te maken.

Het schepencollege van Aalter heeft een meerjarenplan klaar en trekt daarmee naar de bevolking. Groen blijft niet achter en lanceert een eigen meerjarenplan met tien speerpunten. “We willen meer groen in elke buurt, en het Drongengoed moet een Nationaal Park worden”, zegt Mieke Schauvliege (Groen). “In Aalter-Centrum willen we zo snel mogelijk werk maken van een park tussen de Lostraat, de Kestelstraat, de Loveldlaan en de Lovelddreef.”

Groen wil ook een systeem waarbij de gemeente beter luistert naar de burger om de dagelijkse ongemakken in de gemeente weg te werken. Woonuitbreidingsgebieden moeten geschrapt worden, en er moet een stop komen aan het opbod van appartementen en garageboxen in de centra. Groen wil ook extra zuurstof voor lokale handelaars, en wil dat de winkelstraten gezelliger ingericht worden. Een logisch speerpunt voor Groen is de vraag naar een investeringsplan voor fietsers. Een fietsbrug over het kanaal is daarbij één van de belangrijkste vragen.

De ploeg van Groen vraagt ook een inhaalbeweging voor onderhouden van wegen, voetpaden en fietspaden. “Deze legislatuur willen wij elk jaar minstens 15 kilometer aan gemeentewegen aanpakken”, zegt Schauvliege nog.

Groen wil verder ook al het doorgaand zwaar verkeer uit de dorpskernen weren, zorgen voor meer betaalbare woningen in de acht dorpen, en meer open ruimte waar kinderen zorgeloos kunnen ravotten.