Groen Aalter verliest nummer twee: Seppe Santens vertrekt, Peter Cornelis neemt plaats in Joeri Seymortier

02 februari 2020

10u06 0 Aalter Verrassende wending bij Groen Aalter. Seppe Santens, de nummer twee van de partij, stapt op uit de gemeenteraad. Hij wordt vervangen door Peter Cornelis.

Na dertien jaar in de gemeenteraad neemt Seppe Santens afscheid. Hij geeft op 10 februari de fakkel door aan nieuwkomer en opvolger Peter Cornelis. Bart Dobbelaere vervangt Peter Cornelis dan weer in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, het OCMW van vroeger.

Seppe Santens is de zoon van fotograaf Filip Santens en nam in 2006 als 23-jarige voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. “Als ik mij ergens voor engageer, dan doe ik dat voor de volle 100 procent”, zegt Santens. “Ik heb me 13 jaar intensief ingezet voor de Aalterse gemeenteraad en ik ben erg trots op wat we met de Groen-fractie hebben bereikt. Maar nu is het tijd voor andere zaken. Ik blijf mij wel nog inzetten voor Groen. Mijn dossiers geef ik met een gerust hart door aan Peter. Hij komt terecht in een sterke fractie die stevig oppositiewerk levert. Dat blijft noodzakelijk in Aalter. De kameraadschap binnen onze fractie zal ik wel missen.”

Opvolger

Opvolger Peter Cornelis is afkomstig uit Aalter, maar woont nu in Ursel. Hij is leerkracht in het vierde leerjaar van de basisschool Emmaüs in Aalter. Hij haalde 557 voorkeurstemen. “De komende jaren zal ik ijveren voor veilige fietsverbindingen van en naar school en het werk”, zegt Peter Cornelis. “Tussen Ursel en Aalter is dat natuurlijk de fietsbrug. Ik wil graag een luisterend oor en een spreekbuis zijn voor alle Aalternaren en mijn dorpsgenoten uit Ursel in het bijzonder.”

Bart Dobbelaere volgt Peter Cornelis op in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Bart komt uit Sint-Maria-Aalter. Hij is gehuwd met Katrien Taghon, vader van Wouter en Jeroen, en grootvader van Bas.