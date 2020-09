Groen Aalter stelt voor auditorium goedkoper te maken voor verenigingen tijdens corona Joeri Seymortier

25 september 2020

16u38 0 Aalter Groen Aalter wil dat zoveel mogelijk verenigingen opnieuw kleinschalige activiteiten kunnen organiseren en vraagt de gemeente om het gebruik van het auditorium goedkoper te maken.

De cultuursector heeft het moeilijk tijdens corona en daar wil Groen Aalter iets aan doen. “Door de maatregelen mag je zalen zoals het auditorium van het gemeentehuis maar voor de helft vullen met publiek”, zegt Mieke Schauvliege (Groen). “Dat is daardoor vaak financieel onhaalbaar voor verenigingen. Maar het is wel belangrijk dat onze verenigingen weer op een veilige manier van alles gaan organiseren. Wij vinden dan ook dat de gemeente het auditorium nu aan verminderde prijs of zelfs gratis ter beschikking moet stellen. Zo kunnen er toch weer kleinschalige activiteiten georganiseerd worden.”

De meerderheid gaat niet meteen in op het voorstel. “Wij hebben tot nu nog geen signalen ontvangen van verenigingen dat dit een probleem zou zijn”, zegt schepen van Cultuur Herlinde Trenson (CD&V). “Wij hebben heel wat zalen, met verschillende capaciteit. Wie in de problemen zit, mag altijd bij ons aankloppen.”