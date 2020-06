Groen Aalter: “Laat opgepompt water op bouwwerven niet wegstromen” Joeri Seymortier

01 juni 2020

08u00 3 Aalter Groen Aalter wil aannemers bij een periode van droogte verplichten om opgepompt water niet zomaar te laten wegstromen in de riolen.

In Aalter-Brug stroomt het water dat opgepompt wordt op een bouwwerf, momenteel gewoon de riool in. “Dat betekent dat het gewoon richting rivier en zee verdwijnt, op een moment dat we dat water wel zouden kunnen gebruiken”, zegt Mieke Schauvliege (Groen). “Dat kan anders. In eerste instantie moeten we proberen om dat water terug in de bodem te laten dringen. Kan dat niet, dan gebruiken we ze best voor landbouw of voor mensen om hun bloembakken water te geven. Maar dan moeten we dat organiseren. Op de eerstvolgende gemeenteraad doen we een voorstel.”