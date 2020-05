Groen Aalter doet oproep: “Schenk uw ‘coronabon’ aan het goede doel” Joeri Seymortier

08u17 0 Aalter Groen Aalter lanceert een oproep waarbij ze vragen dat de mensen die het financieel niet moeilijk hebben, hun Aalterbon weg te schenken die ze binnenkort krijgen voor de coronacrisis.

Binnenkort krijgt elke Aalternaar vanaf 18 jaar een Aalterbon van 25 euro in de brievenbus. Een cadeautje om de pijn van de coronacrisis te verzachten, en vanuit de gemeente vooral een rechtstreekse injectie van 500.000 euro in de lokale economie. “Wij vragen aan de gemeente dat ze bij die bon een begeleidend schrijven doen, waarin opgeroepen wordt om de bon te doneren aan organisaties die werken voor mensen in armoede”, zegt Ann Depoortere (Groen). “Niet iedereen heeft die 25 euro even hard nodig. Wie geen financiële problemen heeft, kan de gekregen Aalterbon gerust schenken aan pakweg De Toevlucht of het Rode Kruis.”

De gemeente is niet van plan om dat aan de inwoners te vragen. “Iedereen is vrij om met die bon te doen wat ze willen”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Wij geloven in het volledige zinsvermogen van onze inwoners. Wij gaan echt niet zeggen wat de mensen met hun bon moeten doen.”