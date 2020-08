Grillhuisje gaat volop voor outdoor en richt sfeervol overdekt terras in: “Welkom in ‘La douce Lotenhulle’” Joeri Seymortier

05 augustus 2020

12u19 3 Aalter Restaurant Grillhuisje in Lotenhulle bij Aalter gaat in deze coronatijden volop voor outdoor, en heeft een nieuw terras gemaakt.

Martin en Heidi Surmont doen er alles aan om hun gasten coronaproof te ontvangen. “Binnen zijn zowat de helft van de tafels weggenomen, om overal de afstand te garanderen”, zeggen Martin en Heidi. “Maar veel mensen kiezen toch liever voor buiten. Daarom hebben we voor een nieuw terras gezorgd. Enkele tafeltjes in de zon, maar vooral een groot deel onder een grote stretchtent. We hebben op het terras voor veel groen, lichtjes en kaarsen gezorgd, zodat het hier eigenlijk een beetje ‘La douce Lotenhulle’ wordt. Er kunnen nu veertig mensen veilig buiten eten. Alles wordt hier constant ontsmet, maar een restaurantbezoek moet vooral ook gezellig blijven. Daar doen we heel hard ons best voor”, klinkt het nog.

Grillhuisje is open van donderdag tot zondag. Info: www.grillhuisje.be.