Gratis mondmasker voor elke Aalternaar: eerst chirurgisch masker, nadien ook wasbaar en herbruikbaar exemplaar Joeri Seymortier

03 mei 2020

15u19 18 Aalter Aalter stelt vanaf maandag 30.000 gratis chirurgische mondmaskers ter beschikking. Dat komt neer op één voor elke inwoner.

In zowat elke gemeente in het Meetjesland was er al nieuws over gratis mondmaskers. Nu lanceert ook minister en titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) de actie voor zijn gemeente Aalter. “Onze maskers zijn voorzien van alle officiële certificaten en keuringen”, zegt Pieter De Crem. “Vanaf maandag kan elke inwoner van Aalter zijn masker bestellen via de app, de website, of telefonisch. Dan zal het mondmasker in een gesloten enveloppe en op adres aan huis bezorgd worden. Eerst komen de Aalternaren aan bod die gebruik moeten maken van het openbaar vervoer. Daarna de personen die gebruik maken van de kinderopvang en leerlingen ouder dan 12 jaar en tenslotte de mensen die niet tot deze voorrangsgroepen behoren.”

Aalter ondersteunt ook verenigingen die mondmaskers willen maken, met een vergoeding van 1,50 euro per stuk. Aalter heeft ook al 30.000 wasbare en herbruikbare mondmaskers besteld, die vanaf 15 mei beschikbaar zullen zijn.