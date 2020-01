Gratis compost voor 29.000 Aalternaren Joeri Seymortier

23 januari 2020

14u15 4 Aalter Aalter biedt elk van de 29.000 inwoners van de nieuwe fusiegemeente de kans om gratis compost af te halen, die je kan gebruiken in je tuin.

Aalter beschikt al sinds eind jaren tachtig over een eigen composteringsinstallatie in de Durmelaan. Die machine zet het groenafval uit de Aalterse tuinen om naar compost. “Alle inwoners kunnen op het park gratis hun groenafval deponeren”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Elke Aalternaar kan gratis compost op het composteringspark afhalen. Sinds de fusie geldt dat ook voor de inwoners van Knesselare en Ursel. De compost draagt het label van de Vlaco, de Vlaamse compostorganisatie. De compost van het park kun je best vergelijken met donkerbruine bosgrond, die bestaat uit afgevallen bladeren, twijgjes en dode planten. Breng eens een bezoek aan het unieke groencomposteringspark en profiteer van je bezoek om hoogkwalitatieve compost mee naar huis te nemen.”

Het groenafval ingezameld op het recyclagepark Prinsengoeddreef en op het beperkte inzamelpunt in Ursel wordt afgevoerd naar Eeklo om er gecomposteerd te worden door IVM.

Het groencomposteringspark in Aalter is open op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag.