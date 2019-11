Golden Retriever sinds twee weken vermist, grootschalige zoekactie levert voorlopig niks op Cedric Matthys

15 november 2019

16u12 168 Aalter Luna, de hond van peuter Liano (2), is intussen al meer dan twee weken vermist. De eigenaars startten een grootschalige zoekactie op en vragen ooggetuigen om tips.

“Luna liep weg op 31 oktober bij ons thuis in de Dobelaarsdreef”, zegt Kimberly Verniers, moeder van Liano. “Sindsdien roept Liano elke dag naar zijn hond. Ook loopt hij voortdurend met het speelgoed van de hond rond. Hij mist Luna en ik ook.” Verniers startte inmiddels een grote zoekactie op. Met een team van twaalf personen verspreidde ze al meer dan 3.000 flyers in de omgeving van Aalter. Hiervoor werkt ze samen met Lostdogzzz. Die organisatie gaat in heel Vlaanderen op zoek naar honden. Zo kreeg Lostdogzzz vorig jaar 1042 meldingen van verloren honden, 887 ervan brachten ze veilig terug naar thuis.

Meegenomen

“Ook voor Luna doen we ons uiterste best”, zegt Sam Van Cauwenberghe, verantwoordelijke bij Lostdogzzz. “We zetten onder andere een speurhond in om het spoor van Luna te volgen. Dat spoor stopte plots, waardoor we vermoeden de hond meegenomen is. Uit ervaring weten we dat die analyse met speurhond in 60 à 70 procent van de gevallen klopt.” Tips zijn welkom via info@lostdogzzz.be.