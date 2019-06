Goedkopere kinderopvang in Knesselare en Ursel, met dank aan de fusie Anthony Statius

05 juni 2019

18u59 5 Aalter Als gevolg van de fusie worden de tarieven en uren van de buitenschoolse kinderopvang in Aalter en Knesselare op elkaar afgestemd. Dit betekent dat de tarieven voor de BKO’s Hemelrijk in Knesselare en Oscar Pluis in Ursel goedkoper worden vanaf 1 juli. Daarnaast zet de gemeente in op korte keten en zo worden op alle acht locaties uitsluitend nog vieruurtjes van lokale producenten uitgedeeld.

“In Knesselare en Ursel gelden vanaf maandag 1 juli de tarieven van de andere Aalterse deelgemeenten”, zegt schepen Kristof De Blaere (CD&V). “De prijs van de voor- en naschoolse opvang zakt van 1,10 euro naar 1 euro per half uur, zonder vieruurtje. Op schoolvrije dagen en vakantiedagen betaalt men 4 euro voor minder dan 3 uur, 6 euro voor 3 tot 6 uur en 11,20 euro voor meer dan 6 uur. Op woensdagnamiddag betaalt men 8 euro voor meer dan 6 uur. Vroeger was dit respectievelijk 4,40, 6,61 en 13,21 euro. Ook de uren veranderen: vanaf maandag 2 september openen Hemelrijk en Oscar Pluis de deuren om 7 uur in plaats van om 6.30 uur. Hetzelfde geldt voor dagopvang Kwakkie.”

“In alle acht BKO-locaties van de fusiegemeente daalt de prijs van een vieruurtje van 0,75 naar 0,50 euro”, vult schepen Kris Ally (CD&V) aan. “Deze zullen binnenkort bestaan uit verse producten van de korte keten. Geen kiwi’s meer, maar wel appels, peren of aardbeien van bij de lokale fruitboer. Zo ondersteunen we onze lokale producenten. Ouders kunnen natuurlijk ook zelf een vieruurtje meegeven.”

“Tenslotte hoeven ouders in Knesselare en Ursel hun kinderen niet meer in te schrijven voor naschoolse opvang tijdens het schooljaar”, zegt schepen De Blaere. “Indien de ouders na school hun kind niet kunnen ophalen, dan gaat het mee naar de kinderopvang; dit zonder boete en administratieve rompslomp.”

Meer info via www.aalter.be/bko.