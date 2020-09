Glas in de glasbol droppen? In Aalter enkel nog tussen 8 en 20 uur Joeri Seymortier

22 september 2020

13u39 0 Aalter Wie in Aalter lege flessen in een glasbol wil gaan droppen, mag dat enkel nog doen tussen 8 uur ’s ochtends en 20 uur ’s avonds.

Tot nu liep de regel van de glasbollen mee met de algemene regel van het stil blijven na 22 uur. Maar rond de glasbol moet het vanaf nu al twee uur vroeger stil zijn. “Verschillende van onze glasbollen staan in het centrum, en dus dicht bij huizen waar mensen wonen. Na 20 uur moet daar geen lawaai meer zijn”, zegt schepen Kris Ally (CD&V).

Jesse De Meulenaere (Groen) vindt de nieuwe regel maar niets. “We mogen niet vervallen in een ‘regelitis’ waar niemand nog iets van snapt”, zegt Jesse De Meulenaere. “Iedereen weet dat het de algemene regel is dat het na 22 uur stil moet worden. Waarom dan een uitzondering rond de glasbollen? Hoe gaat de gemeente dat trouwens controleren? We kunnen toch moeilijk twee keer per dag een agent met zijn uurwerk langs sturen? Deze nieuwe regel gaat enkel onduidelijkheid zaaien. Geen goede zaak”, meent De Meulenaere.