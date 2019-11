Gewoon in de keuken met de kasten wagenwijd open: Ontbijthuis A’nette gaat voor huiselijke sfeer Lerares Joke Claeys start pop-up tijdens de weekends Joeri Seymortier

21 november 2019

12u01 0 Aalter Joke Claeys (42) opent haar pop-up ontbijthuis A’nette in Knesselare. Je ontbijt er gewoon in de keuken van het huis waar Joke elke dag samen met haar gezin woont. De keukenkasten staan open, en daar haal je gewoon de borden en koffiekopjes uit. “Zeker voor een lekker ontbijt is een huiselijke sfeer belangrijk”, vindt Joke.

Joke Claeys is deeltijds leerkracht in De Kleiheuvel in Kleit bij Maldegem, maar opent nu in het weekend haar eigen ontbijthuis. Voorlopig met een pop-up tot 15 februari, omdat het in de landelijke omgeving van de Schapersbosstraat in Knesselare niet anders kan. Uniek is dat je gewoon ontbijt in de keuken, waar Joke elke dag met haar gezin leeft.

“Ik zocht een nieuwe uitdaging naast het onderwijs, en ben op dit ontbijthuis uitgekomen”, zegt Joke Claeys. “Ik ga graag samen met vriendinnen ontbijten, maar in de buurt van Aalter heb je niet zoveel mogelijkheden. Op vrijdag, zaterdag en zondag kan je nu hier terecht. Mijn man en ik hebben een nieuw huis gebouwd, en we zetten gewoon onze keuken open. Ik zet een lekker buffet klaar, maar voor de rest gaan we vooral voor de huiselijke sfeer. De keukenkasten staan open, en het is de bedoeling dat mensen een extra glas of koffiekop gewoon zelf nemen. Ik vind het zalig dat mensen hier gewoon in de keuken rond lopen, en zich hier vooral thuis voelen. Ondertussen zitten de kinderen boven op de kamer te studeren, en doet mijn man wat werk op zijn bureau. Je bent eigenlijk letter te gast bij ons gezin.”

Naast de lekkere croissants en de dampende koffie, is vooral het uitzicht vanuit de keuken een extra troef van Ontbijthuis A’nette. “Je hebt hier inderdaad een indrukwekkend open zicht op het Drongengoed”, zegt Joke. “Dat is ook een van de redenen waarom ik dit ontbijthuis wil starten. Wij hebben hier vanuit de keuken zo’n mooi uitzicht, dat ik dat met zoveel mogelijk mensen wil delen. Wie hier komt ontbijten, krijgt van ons ook een fotozoektocht en een uitgestippelde wandeling door het Drongengoed mee naar huis. Ideaal om na een stevig ontbijt nog wat te genieten in de natuur.”

Ode aan oma

Maar waarom heet het ontbijthuis A’nette? “Het ontbijthuis is genoemd naar mijn oma, Antoinette Lefevre uit Beernem”, onthult Joke. “Oma is twee jaar geleden overleden, en werd door opa altijd A’nette genoemd. Als kind ben ik er eigenlijk opgegroeid. Ik ging er altijd ontbijten, en ook na school ging ik er eten. Oma kon echt ongelooflijk goed koken. Toen ik een naam zocht voor mijn ontbijthuis, heb ik geen moment getwijfeld. Opa leeft nog en kreeg tranen in de ogen toen ik hem het verhaal vertelde”, zegt Joke nog.

Op afspraak

Ontbijthuis A’nette is open op vrijdag, zaterdag en zondag op afspraak. Je betaalt 18 euro, of 22 euro met bubbels. Kinderen betalen 12 euro. Info op de Facebookpagina, via ontbijthuisanette@gmail.com of op 09/374.74.36.