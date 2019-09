Gestolen kerkbeelden duiken na 13 jaar weer op Joeri Seymortier

22 september 2019

14u57 2 Aalter De Sint-Corneliuskerk in Aalter heeft de twee heiligenbeelden terug die in 2006 uit de kerk gestolen werden.

Maar liefst dertien jaar geleden werden grote beelden van de Heilige Petrus en de Heilige Paulus gestolen in de kerk van Aalter. De beelden stonden aan de voet van de preekstoel, maar waren in 2006 op een ochtend verdwenen. Er was jarenlang geen spoor van de beelden, maar onlangs werden ze te koop aangeboden op een website. De politie ontdekte de beelden en kon er zo de hand op leggen. De twee heiligenbeelden zijn nu terug in Aalter en werden op kermiszondag 22 september tijdens de hoogmis terug aan de parochianen getoond. Ze krijgen opnieuw een vaste stek in de Sint-Corneliuskerk van Aalter.