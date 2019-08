Geo Lucky Dance sluit zomerkamp af met zwerfvuilactie: twee bolderkarren vol troep uit bermen gehaald Joeri Seymortier

19 augustus 2019

10u28 3 Aalter Geo Lucky Dance uit Aalter heeft haar zomerkamp origineel afgesloten. De jonge dansertjes trokken de straat op voor een zwerfvuilactie.

De jonge kerels en meisjes kregen van Mooimakers heel wat materiaal om het zwerfvuil op te ruimen. De gemeente zorgde voor bolderkarren en vuilniszakken. “De 130 kinderen werden in groepjes verdeeld en waren enthousiast om het meeste vuilnis in te zamelen”, zegt Elien Bogaert. “We hebben een uur gewandeld en zo meer dan twee bolderkarren vol vuil verzameld. We hebben onder andere zwerfvuil geruimd in het parkje aan Kadans, rond het gemeentehuis en rond de scholen. We schrokken er zelf van hoeveel zwerfvuil mensen toch nog achterlaten. Zo hebben we toch een beetje ons steentje kunnen bijdragen tot een proper Aalter”, klinkt het nog.