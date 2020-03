Gene Thomas trekt de ‘1.000 kilometer’ op gang in Aalter (als het event al kan doorgaan) Joeri Seymortier

19 maart 2020

09u23 3 Aalter Aalter heeft zanger Gene Thomas geboekt om voor de animatie te zorgen op de middagstop van de ‘1.000 kilometer voor Kom op tegen kanker’.

Op zondag 24 mei is Aalter middagstad voor de ‘1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker’. Gene Thomas komt die dag de supporters opwarmen, zodat Aalter de duizenden fietsers en supporters een enthousiast onthaal kunnen bezorgen. Gene Thomas moet die dag om 10.30 uur al de stembanden smeren, want vanaf 11.30 uur staan de fietsers centraal. Ook peters en meters Geert De Vlieger, Peter Van de Veire, Siska Schoeters, Rani De Coninck, Goedele Wachters en Saartje Vandendriessche komen in de loop van het weekend naar de events.

Maar zal de middagstop van de ‘1.000 kilometer’ wel doorgaan door de coronacrisis? Op dit moment gaat het gemeentebestuur van Aalter er nog altijd uit van wel. “Het is de organisatie van de ‘1.000 kilometer’ zelf die de beslissing uiteindelijk zal moeten nemen. We wachten af en duimen”, klinkt het in het gemeentehuis.