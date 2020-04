Gemeenteraadsleden delen 1.500 euro aan mondmaskers uit Joeri Seymortier

06 april 2020

08u41 3 Aalter Gemeenteraadsleden Mieke Vertriest en Paul Beheyt uit Aalter hebben 1.500 mondmaskers gekocht en verdeeld aan de zorgverleners in de gemeente.

Onafhankelijk gemeenteraadslid Mieke Vertriest en Paul Beheyt van het Vlaams Belang slaan voor deze actie de handen in mekaar. “Als de overheid in gebreke blijft, springen wij in de bres”, zegt het duo. “We hebben 1.500 chirurgische ‘mondneusmaskers’ op de kop kunnen tikken. Een investering van 1.500 euro die we graag persoonlijk doen, om de mondmaskers gratis te schenken aan de zorginstellingen Veilige Have in Aalter en Onderdale in Ursel. Het medisch personeel dat op de eerste rij staat om onze ouderen te verzorgen, heeft daar recht op. We hebben ook een deel van de maskers geschonken aan Taxidienst Jembi uit Waarschoot, dat momenteel voornamelijk instaat voor ziekenvervoer. Over de partijgrenzen heen willen wij nu vooral mensen helpen”, klinkt het nog.