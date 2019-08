Gemeentehuis Aalter sluit dinsdagavond, en gaat pas maandagochtend weer open Joeri Seymortier

09 augustus 2019

13u15 0 Aalter Het gemeentehuis van Aalter sluit de deuren van woensdag 14 augustus tot en met zondag 18 augustus.

Op woensdag 14 augustus is er de BinckBank Tour. Het gemeentehuis is dan gesloten, maar de diensten blijven die woensdag wel telefonisch bereikbaar. Op donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus is het gemeentehuis helemaal gesloten. Op zondag is het gemeentehuis sowieso dicht.

Wie zaken moet regelen, kan dus ten laatste op dinsdag 13 augustus in het gemeentehuis terecht. Op dinsdag is het gemeentehuis wel open tot 19 uur. Nadien is het wachten tot maandag 19 augustus om 8.30 uur voor de loketten weer fysiek open gaan. “Voor dringende zaken zoals de aangifte van een overlijden, zijn onze diensten natuurlijk wel beschikbaar”, zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem.