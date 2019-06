Gemeente roept op: “Supporter voor Pieter Serry die door zijn eigen Maria-Aalter rijdt” Joeri Seymortier

12 juni 2019

12u02 26 Aalter Profrenner Pieter Serry rijdt morgen, op donderdag 13 juni, door zijn eigen dorp Maria-Aalter tijdens de tweede rit van de Baloise Belgium Tour.

Het gemeentebestuur van Aalter hoopt dat er donderdag in Maria-Aalter zoveel mogelijk supporters langs de straat staan. Vooral in de Blekkervijverstraat in Maria-Aalter, waar Serry met zijn gezin woont. “Pieter rijdt donderdag door zijn eigen dorp. Wij roepen onze inwoners op om massaal voor onze wielerheld te supporteren”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

Donderdag staat de rit Knokke-Heist naar Zottegem gepland. De renners komen rond 11.45 uur via Oedelem, zo Knesselare binnen gereden. Via de Kloosterstraat en De Plaats rijden de renners via de Hoekestraat naar Maria-Aalter. Rond 11.54 uur wordt het peleton daar in de Blekkervijverstraat verwacht. Dan rijdt iedereen door naar Stratem, Sterrenwijk, Biesemveldstraat, Steenweg op Deinze, om zo door Lotenhulle richting Deinze te rijden.

Het volledige parcours kan je vinden op www.golazo.com/parcours.