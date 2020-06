Gemeente in beroep tegen eerste windturbine in Aalter: “Ik noem dat geen windmolen, maar een mastodont” Joeri Seymortier

16 juni 2020

13u28 0 Aalter Er is een vergunning voor de bouw van de eerste windmolen in Aalter, op Lakeland. De gemeente plant in beroep te gaan.

Aalter verzet zich al jaren tegen de komst van windmolens in de gemeente en zal dat blijven doen. Maar nooit eerder lag er effectief een vergunning op tafel. De windturbine die in de buurt van Aveve zou komen heeft een wiekhoogte van maar liefst 200 meter. De gemeente had een negatief advies gegeven, maar Vlaanderen zou nu toch het licht op groen zetten.

Ik noem dat trouwens geen windmolen, maar een mastodont. Een gevaarte van 200 meter hoog plant je toch niet zomaar ergens neer? Patrick Hoste, waarnemend burgemeester

“Wij hebben in de wandelgangen gehoord dat de vergunning inderdaad zou goedgekeurd zijn, maar een officieel schrijven hebben we nog niet binnen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “Maar wat het ook wordt: de windturbine staat er nog niet. Ik noem dat trouwens geen windmolen, maar een mastodont. Een gevaarte van 200 meter hoog plan je toch niet zomaar ergens neer zonder enig draagvlak bij de buurt? Wij gaan er als gemeente alles aan doen om de bouw van die molen tegen te houden. Welke stappen we zullen zetten, wordt verder besproken. De Raad voor Vergunningsbetwistingen? Dat zou één van de mogelijkheden kunnen zijn. Maar we willen het goedgekeurde dossier eerst op ons bureau zien.”