Geluidsschermen langs E40 en N44 in Aalter komen er al vanaf volgend jaar Joeri Seymortier

19 juni 2020

16u27 0 Aalter De plaatsing van de geluidsschermen langs de snelweg E40 en de Knokkeweg (N44) in Aalter staat op de planning voor 2021 en 2022.

De nieuwe verkeerswisselaar is klaar, maar ook de beloofde geluidsschermen komen er aan. Vlaanderen investeerde al 25 miljoen euro voor het afrittencomplex en doet er nu nog eens 11 miljoen euro bij voor de geluidsschermen. “Volgend jaar wordt al gestart met die werken”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De eerste geluidsschermen komen langs de E40 richting kust, zowel voor als achter het op- en afrittencomplex. Het gaat om de zone vanaf de brug aan Ganzeplas tot aan het complex, en om de zone langs de Sportlaan. Ook in 2021 komen er geluidsschermen langs de nieuwe fly-over, dat is de afrit Aalter van de E40 richting kust. Er komen ook schermen langs de N44 Knokkebaan, tot iets voor de tunnel van de Knokkebaan onder de Brouwerijstraat. Een laatste strook die volgend jaar al gepland staat, is die langs de E40 richting Gent ter hoogte van de wijk Beukenpark.”

In 2022 wordt dan verder gewerkt langs de N44 Knokkebaan, in de strook tussen de tunnel aan de Brouwerijstraat en de zone Aalter-Brug.