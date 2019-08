Geert Verstraete (81), oprichter van Drukkerij Verstraete, overleden Joeri Seymortier

22 augustus 2019

09u00 4 Aalter Geert Verstraete, de stichter van Drukkerij Verstraete uit Ursel en Maldegem, is overleden.

Geert Verstraete werd geboren op 18 juli 1938, en overleed thuis in Ursel op 81-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van Drukkerij Verstraete, een zaak die ondertussen verder gezet wordt door de kinderen, en een wereldspeler geworden is op vlak van bedrukking van verpakkingen. Verstraete IML staat voor zogenaamde ‘in-mould labelling’. Het bedrijf bedrukt etiketten op polypropyleen die worden versmolten met de verpakking, zodat label en verpakking één naadloos geheel vormen.

Geert Verstraete startte zijn drukkerij op recht tegenover het Drongengoed in Ursel. Daar werd de site al snel te klein, dus verhuisde de drukkerij naar het industrieterrein van Maldegem. Ondertussen werken er meer dan 500 mensen, en de drukkerij is constant op zoek naar versterking.

Geert Verstraete trouwde met Cecile Cooreman. Ze kregen vier kinderen: Griet, Koen, Ann en Nele. De uitvaart van Geert Verstraete wordt gehouden op zaterdag 24 augustus om 12.30 uur, in de parochiekerk Sint-Medardus in Ursel.