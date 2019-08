Geen markt op 14 augustus door BinckBank Tour (en ook je vuilzak moet vroeger buiten) Joeri Seymortier

08 augustus 2019

11u22 16 Aalter Volgende week woensdag 14 augustus wordt er in Aalter geen wekelijkse markt gehouden.

Op 14 augustus organiseert de gemeente de rit Aalter-Aalter van de BinckBank Tour. De buurt rond de Europalaan is zowat de hele dag afgesloten voor alle verkeer. “Daardoor is het praktisch gewoon niet mogelijk om de wekelijkse markt te organiseren”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “De marktkramers houden een rustdag, zoals dat ook in de Tour de France wel eens gebeurt.”

De inwoners die op woensdag hun huisvuil buitenzetten, moeten zich op 14 augustus ook aanpassen. Het restafval, papier en PMD moeten de avond voordien, op dinsdag 13 augustus, al buitengezet worden. De ophalers van IVM komen het afval in het centrum op woensdag 14 augustus al om 5 uur ’s ochtends ophalen. “Het einde van de koers wordt live uitgezonden op televisie, voor elf miljoen kijkers. We willen dan ook liever geen huisvuilzakken in het straatbeeld”, zegt schepen De Smul nog.