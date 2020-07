Geen kermis voor Aalter-Brug, wel kermiszoektocht Joeri Seymortier

08 juli 2020

12u04 0 Aalter De parochie Aalter-Brug bij Aalter moet komend weekend de traditionele zomerkermis schrappen. Er komt wel een kermiszoektocht.

Van 10 tot 13 juli zou de jaarlijkse kermis van Aalter-Brug plaatsvinden. “Jammer genoeg heeft het coronavirus er ook hier anders over beslist”, zegt Steven Tamsyn van het kermiscomité. “Het is met spijt in het hart maar in het belang van de gezondheid van ons allen, dat wij de kermis van Aalter-Brug in 2020 schrappen. Toch willen we als feestcomité van Aalter-Brug aan alle inwoners en sympathisanten tijdens dit kermisweekend toch iets aanbieden, zodat het kermisweekend toch niet onopgemerkt zal voorbijgaan. In elke brievenbus werd een wedstrijdformulier van onze kermiszoektocht bedeeld, die dit weekend met de fiets kan gereden worden. Met de vijfde uitgave wordt het meteen een jubileumeditie.”

Wedstrijdformulieren werden verdeeld in alle bussen van Aalter-Brug en kunnen ook bekomen worden bij de leden van het bestuur. Info: 0477/63.73.87.