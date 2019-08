Gedenkplaat ereconsul Edward Coryn krijgt nieuwe stek in Lotenhulle Joeri Seymortier

30 augustus 2019

17u57 5 Aalter De gedenkplaat van ereconsul Edward Coryn krijgt binnenkort een nieuwe plaats in het dorp van Lotenhulle.

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Lotenhullenaar Edward Coryn de allereerste ereconsul werd in het Amerikaanse consul. In het begin van de jaren zeventig kreeg hij een gedenkplaat, aan de muur van de jongensschool. Nu dat gebouw afgebroken wordt en plaats moet maken voor een sociaal woonproject, ligt de gedenksteen in het gemeentemagazijn van Aalter. Huidig ereconsul Patrick van Nevel, die afkomstig is uit Vinkt bij Deinze, kwam de gedenksteen in Aalter bezoeken.

“In oktober is er in Molin een grote viering voor de honderdste verjaardag van het ereconsulaat”, zegt minister Pieter De Crem. “Ereconsul Patrick van Nevel wil de gedenksteen daar laten zien, en kwam hier wat foto’s nemen. Hij is afkomstig uit Vinkt en kent Aalter dus goed. Het is de bedoeling om de gedenksteen zo snel als mogelijk een nieuwe plaats te geven in Lotenhulle.”