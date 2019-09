Gedaan met ‘wildparkeren’ in woonerf Molenkouter: bewoners krijgen boete van 58 euro Joeri Seymortier

15 september 2019

12u24 0 Aalter Verschillende bewoners van het woonerf Molenkouter, achter het gemeentehuis in Aalter, hebben een parkeerboete omdat ze voor hun eigen woning of garagepoort geparkeerd stonden.

De Molenkouter is een woonerf, tussen het gemeentehuis en de lagere school Emmaüs in Aalter. In een woonerf mag je maximum dertig kilometer per uur rijden, en mag je ook enkel parkeren in de aangelegde parkeervakken. “Heel wat mensen parkeren hun wagen al dertig jaar voor hun eigen garage, en nooit heeft iemand gezaagd”, zeggen enkele bewoners. “En plots zit er een parkeerboete van 58 euro tussen de ruitenwisser. We staan voor onze eigen poort en hinderen echt niemand. Raar dat dit 30 jaar lang mag, en nu plots niet meer. Zonder enige verwittiging. We zijn met een petitie gestart, want vinden dit echt niet kunnen.”

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) heeft weet van de klachten. “De Molenkouter is een woonerf en daar gelden inderdaad specifieke regels”, zegt de burgemeester. “Je mag daar niet parkeren, behalve in de voorziene parkeervakken. Dat is precies zo om de rust in de wijk te bewaren. Een woonerf is eigenlijk een permanente speelstraat, waar iedereen zich vrij op straat kan bewegen, zonder schrik te moeten hebben van wagens. Er is op één minuut wandelen een grote gratis parking rond het gemeentehuis. Waarom er nu plots boetes uitgeschreven worden? Wellicht is er een klacht binnen gekomen bij de politie. Ik zie anders niet in waarom er vroeger niet werd opgetreden, en nu plots wel.”