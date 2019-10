Fusiegemeente Aalter houdt alle kerken open (dus ook die van Poeke) Joeri Seymortier

22 oktober 2019

11u18 3 Aalter De nieuwe fusiegemeente Aalter heeft beslist om alle acht de kerken open te houden voor erediensten. Groen wil de kerk van Poeke sluiten.

Aalter heeft een nieuw parochiekerkenplan, en dat werd ondertussen ook door het bisdom goedgekeurd. In dat plan worden de kerken van alle acht de deelgemeenten open gehouden voor erediensten. Ook de kerk van Poeke blijft dus open voor liturgische diensten, en dat is niet naar de zin van oppositiepartij Groen.

“Aalter durft duidelijk geen keuzes maken en betaalt de komende jaren 900.000 euro voor alle kerken. Dat is heel veel geld”, zegt Jesse De Meulenaere (Groen). “Als we kijken naar de huwelijken, doopsels en begrafenissen in Poeke, dan komen we vorig jaar op welgeteld zes diensten uit. Dat kan je toch bezwaarlijk een intensief gebruik van de kerk noemen? Er zijn in het kerkenplan wel voorstellen van een gedeeld gebruik van de kerk, maar die gaan voor ons niet ver genoeg. De gemeente moet een expert aanstellen in het herbestemmen van kerken, en samen kijken hoe we van de kerk van Poeke een bruisende culturele plek kunnen maken.”

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) is niet te spreken over een sluiting van de kerk van Poeke. “Maar interessant dat Groen dat blijkbaar wel wil. Mochten zij het vergeten vertellen in Poeke, dan zal ik dat zeker in hun plaats doen”, reageert De Crem.