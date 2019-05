Fuifkoffer doet jeugd veilig feesten: fluohesjes, oordopjes, blusdekens en detector voor vals geld Joeri Seymortier

31 mei 2019

08u43 10 Aalter Erkende jeugdverenigingen en jongeren uit Aalter die een fuif organiseren, kunnen nu in jeugdhuis Kadans een fuifkoffer ontlenen.

De fuifkoffer is bedoeld om de jeugd veilig te laten fuiven. De koffer is gratis, maar je moet wel 50 euro waarborg betalen. “Alles zit in de koffer, om er een veilige fuif van te maken, op alle gebied”, zegt Vic De Muynck van Kadans. “Er zitten onder andere oordopjes, een zaklamp, een megafoon, fluohesjes en walkie-talkies in. Maar ook twee geldkassa’s met centenhouders, een detector om vals geld op te sporen en ook pictogrammen om de nooduitgang aan te duiden. Met het materiaal kunnen jeugdverenigingen en jongeren veiliger een feest organiseren.”

Een fuifkoffer reserveren doe je op info@jckadans.com of jeugd@aalter.be.