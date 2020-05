FrieslandCampina trakteert op gratis melk in basisscholen Aalter Joeri Seymortier

29 mei 2020

11u11 1 Aalter Melkbedrijf FrieslandCampina uit Aalter heeft de kinderen van verschillende basisscholen in Aalter getrakteerd op gratis melk.

Maandag 1 juni is het ‘wereldmelkdag’. Daarom, en ook om de lokale scholen in Aalter te bedanken voor hun inzet tijdens deze uitzonderlijke tijden, leverde FrieslandCampina deze week gratis melk. De kinderen kregen gratis brikjes Joyvalle-melk. “Met deze attentie voor de scholen willen we graag ons steentje bijdragen, en iedereen bedanken voor hun inzet tijdens deze coronacrisis”, zegt Jeroen Van de Broek van FrieslandCampina. “In de aanloop naar wereldmelkdag aanstaande maandag is dit ook een goede manier om even stil te staan bij het belang van gezonde tussendoortjes, en de rol van melk als belangrijke bron van vitaminen en mineralen.”