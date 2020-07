Fraeyman Uitvaart opent nieuwe aula: “4 op 10 kiest nu al voor burgerlijke dienst” Joeri Seymortier

30 juli 2020

10u55 0 Aalter Fraeyman Uitvaart uit Aalter heeft in de Brouwerijstraat een nieuwe aula geopend voor uitvaartplechtigheden.

Fraeyman deed de burgerlijke uitvaarten tot voor kort in de zaal Woestijne, maar heeft nu een eigen aula. Meditorium Het Licht werd gebouwd in de Brouwerijstraat in Aalter, waar tot vorig jaar het Italiaans restaurant zat. Door het rustgevend design en de perfecte akoestiek valt de rust op je schouders wanneer je de aula binnenstapt. “Mijn man en ik hebben zelf voor het ontwerp gezorgd”, zegt Inge Fraeyman. “Mijn pa Romain heeft de zaak in 1989 opgericht. In 1995 hebben we in Aalter het eerste funerarium gebouwd. Ik ben trots dat we nu ook een eigen aula hebben. Er is hier plaats voor 200 zittende mensen, en wanneer het weer toegelaten is kunnen ook een pak mensen recht staan. We hebben een circulatieplan waarbij je binnenkomt langs de Brouwerijstraat en buiten kan langs de Sint-Gerolflaan. De modernste technieken zijn aanwezig, zodat een uitvaart ook gestreamd kan worden wanneer de familie dat wil. We noemen dit een meditorium, dus ook lezingen of pakweg een intiem vioolconcert zijn hier mogelijk. Deze aula komt er echt op vraag van de mensen. Vandaag kiest ongeveer 40 procent van de mensen voor een burgerlijke dienst. Een dienst kan hier zowel met urne als met een kist. Een crematie is dus niet persé nodig, om hier een uitvaart te doen”, zegt Inge nog.

Info: www.fraeymanuitvaart.be.