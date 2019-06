Fotograaf Filip Santens: ook na pensioen blijft hij prijzen verzamelen Joeri Seymortier

16 juni 2019

11u44 0 Aalter Fotograaf Filip Santens uit Aalter is al twee jaar met pensioen, maar toch blijft hij fotoprijzen verzamelen. Hij wint de Bronze Award op het internationaal fotofestival Pelt.

Goed twee jaar geleden sloten Filip en Ria Santens hun fotowinkel in de Stationsstraat in Aalter, en verhuisden ze naar Hansbeke. “De sluiting van onze winkel maakte wel een eind aan mijn commercieel leven als fotograaf, maar natuurlijk niet aan mijn fotografieleven”, zegt Filip Santens. “Fotograaf zijn stopt niet wanneer je met pensioen gaat. Mijn fototoestel hangt echt niet aan de haak. Ik post nog heel wat werk op Facebook, en ik neem deel aan tentoonstellingen. Ook op reis gaat de fotokoffer altijd mee. Zo ook in Ethiopië eind vorig jaar. Daar nam ik de winnende foto van een Hamar-jongen in de Omo-vallei. Ik behaalde hiermee een Bronze Award op het internationaal fotofestival van Pelt. Een internationale jury bekroonde mijn foto uit meer dan 600 foto’s van meer dan 200 fotografen uit zestien landen. Al die foto’s zijn nog tot eind september te zien langs een circuit van twee kilometer in de straten van Pelt.”