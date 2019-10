FOTO’S: zo vierde Aalter 75 jaar bevrijding: “Dit moeten we blijven herinneren en eren” Luchtdefilé, taptoe en vuurwerk lokken zaterdagavond pak volk Joeri Seymortier

06 oktober 2019

11u31 4 Aalter Aalter heeft zaterdagavond de 75ste verjaardag van de bevrijding door de Polen herdacht. Eerst was er een officiële plechtigheid aan het monument in Ter Walle. Daarna volgde een luchtdefilé en taptoe op de site van het gemeentehuis, en afsluiten gebeurde op de Markt met een spetterend vuurwerk.

De festiviteiten startten zaterdag om 16 uur aan het monument voor de Poolse soldaten in de wijk Ter Walle, dicht bij het kanaal waar 75 jaar geleden heel wat doden vielen tijdens de bevrijding. “Exact 75 jaar geleden werd onze mooie gemeente Aalter bevrijd door de Eerste Poolse Pantserdivisie”, zegt minister en waarnemend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Een belangrijk moment in onze geschiedenis, dat we moeten blijven herinneren en eren. Tegenover de overwinning van 75 jaar geleden stond wel een dure prijs. Tientallen soldaten en burgers lieten hier het leven. Zaterdag brachten we dan ook hulde aan deze helden, met een bloemenhuldiging aan het Polenmonument in Ter Walle. Verschillende vertegenwoordigers van het Poolse en Belgische leger woonden de plechtigheid bij. Ook de vertegenwoordiger van de Koning en eregouverneur Jan Briers kwamen naar Aalter.

Het hoogtepunt van de plechtigheid lag zaterdagavond op de site van het gemeentehuis van Aalter. Daar kwamen een paar honderd mensen genieten van een luchtdefilé en een taptoe. Er kwamen twee F-16’s overgevlogen, er was een show van het formatieteam de Victors, een mars van de vlaggendragers, en onder andere de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht zorgde voor muziek.

“Het was de Eerste Poolse Pantserdivisie, onder bevel van generaal Stanislaw Maczek, die Aalter in september 1944 bevrijdde van de Duitse bezetter”, blikt schepen Philippe Verleyen terug. “De strijd aan het kanaal was bijzonder zwaar: 21 jonge Poolse militairen sneuvelden bij de gevechten. Aalter is zijn Poolse bevrijders altijd bijzonder dankbaar geweest: ze kregen straatnamen naar hen vernoemd en een monument aan Ter Walle.”

Er werd nog een verjaardag gevierd. “Tachtig jaar geleden kwamen er in Aalter en Ursel vliegvelden die een belangrijke rol zouden spelen in het verdere verloop van de Tweede Wereldoorlog”, gaat Verleyen verder. “Het vliegveld in Aalter, tussen het kanaal en de Brugstraat, was in 1940 de uitvalsbasis van de Belgische jachtvliegtuigen voor missies tegen de aanvallende Duitsers. Zware bombardementen in mei 1940 maakten de landingsbaan voor de rest van de oorlog moeilijk bruikbaar. Het vliegveld in Ursel won tijdens de oorlog nog aan belang en werd verder uitgebouwd. Na de bevrijding in oktober 1944, streek de Britse luchtmacht Royal Air Force neer in Ursel. Van daaruit boden ze ondersteuning bij de vrijmaking van de Westerschelde.”

Na de festiviteiten aan het gemeentehuis trok iedereen naar de Markt voor het vuurwerk.